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КПРФ оценила слова Путина о связи коммунизма и христианства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Слова президента РФ Владимира Путина о связи коммунизма и христианства сглаживают «острые углы» вокруг темы мавзолея на Красной площади, заявил вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

14 января телеканал «Россия 1» показал фильм «Валаам», в котором Путин охарактеризовал Моральный кодекс строителя коммунизма как «примитивную выдержку из Библии». Он также высказал мнение, что тело Владимира Ленина, которое находится в мавзолее, можно сравнить с мощами святых и их почитанием.

«Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат добавил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов также связывает ценности коммунизма и христианства.

Однако со словами президента о Моральном кодексе коммуниста Мельников не согласился. По его словам, свод этих правил нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас».

Моральный кодекс строителя коммунизма был принят на XXII съезде ЦК КПСС в 1961 году. В него были включены такие пункты, как «добросовестный труд на благо общества», «честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни» и «гуманные отношения и взаимное уважение между людьми».

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