Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством

Коммунисты приспособили под свою идеологию постулаты христианства, а сам Моральный кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии». Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью, вошедшем в фильм «Валаам».

По словам российского лидера, после Октябрьской революции фактически была попытка создать новую религию.

«Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», — цитирует президента ТАСС.

При этом по сути своей «коммунистическая идеология очень сродни христианству», считает Путин.

«Свобода, братство, равенство, справедливость — это всё заложено в Священном Писании, это всё там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — отметил президент.

Владимир Путин также провел параллель с захоронением Ленина в мавзолее и тем, что христиане почитают мощи святых.

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь (на Валааме) тоже святые мощи Сергия и Германа», — подчеркнул Путин.

Таким образом, по мнению президента, коммунистическая власть не придумала ничего нового, а лишь приспособила под свою идеологию постулаты христианства. Документальный фильм «Валаам» Андрея Кондрашова телеканал «Россия-1» покажет 14 января около 22:00 мск.

Согласно церковному преданию, греческие миссионеры Сер­гий и Гер­ман прибыли на Валаам в 1329 го­ду. Благодаря им карелы вновь стали с доверием относиться к православию, авторитет которого был подорван шведами, насаждавшими в этом крае католичество в XIII веке. Именно преподобные Сергий и Герман стали ос­но­ва­те­лями Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря.



