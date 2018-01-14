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Сборщики подписей за Путина получили площадки ЕР в 85 регионах

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ЕР предоставила свои приемные для сбора подписей за Владимира Путина. В партии подчеркнули, что не занимаются агитацией. Общественные приемные ЕР работают в 85 регионах. Сбор подписей проводится в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой минимум 300 тыс. человек. За Владимира Путина собрано уже более 500 тыс. подписей. Предвыборный штаб решил не останавливаться на этом. Сбор продолжают, чтобы все желающие могли выразить поддержку Путину. 

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