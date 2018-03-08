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Большинство россиян готовы покупать подделки оригинальных товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Подавляющее число россиян лояльно относится к приобретению подделок оригинальных товаров, 86% населения РФ готовы покупать контрафактные вещи, особенно обувь и одежду, а 75% готовы дарить такие подарки другим.

Жители российской столицы более избирательны: 20% жителей Москвы хотят покупать исключительно оригинальные товары, такие данные приводятся в исследовании юридической компании BrandMonitor, сообщает РБК.

Большинство россиян отказываются дарить подделки, так как считают это «неприемлемым с моральной точки зрения», это мнение совпадает с 40% из тех, кто отказывается получать контрафакт в подарок.

Опрос проводился среди 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее более 740 тыс. бутылок подпольного алкоголя обнаружили в Подмосковье.

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