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В Москве вскрыли сеть поставщиков поддельного ботокса

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Karl F. Schöfmann
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Полиция Москвы раскрыла преступную группу продавцов контрафактного ботокса. В банду входили восемь человек, товар продавался через интернет-сайты.

Следствием установлено, что подозреваемые занимались поставками косметического средства в столицу с 2016 года. Ботокс продавался под маркой американской компании Allergan.

Правоохранители вышли на след мошенников благодаря сообщению одной москвички, купившей на сайте препарат на сумму 8,5 тыс. рублей.

Полицейские выясняют каналы поставки поддельного косметического средства и определяют нанесенный ущерб. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает РБК со ссылкой на источник в московской полиции. 

Ботокс применяют для сглаживания морщин и изменения пропорций лица. Действующее вещество этого средства — ботулотоксин — является сильнейшим органическим ядом, поэтому препарат применяется только квалифицированными медиками-косметологами.

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