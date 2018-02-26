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Нелегальное спиртное предлагают уничтожать на месте

На складах скопилось 40 млн литров изъятого контрафактного алкоголя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нелегальный алкоголь должен уничтожаться непосредственно после его обнаружения, считают в правительстве. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину совместно с другими ведомствами представить предложения по этому вопросу. Сейчас конфискованное и изъятое спиртное уничтожают по решению суда — до этого момента нелегальный алкоголь хранится на складах по всей стране. В октябре 2017 года объем конфискованного спиртного составил 40 млн литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России. 

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В правительстве прорабатывается ряд новых мер по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта. Прежде всего речь идет о внесудебном уничтожении алкоголя, который был изъят в ходе мероприятий Росалкогольрегулирования, МВД и ФСБ. Вице-премьер Александр Хлопонин дал поручение Минфину и заинтересованным ведомствам (есть в распоряжении «Известий») представить предложения о ликвидации изъятой либо конфискованной спиртосодержащей продукции по решению уполномоченного органа, а в последующем определить, какое из ведомств им станет. 

Сейчас контроль за алкогольным рынком осуществляет Росалкогольрегулирование (РАР). На запрос «Известий» в службе не ответили.

Свои предложения ведомства должны были представить в правительство до 21 февраля, указано в поручении. Но этот вопрос еще прорабатывается, уточнил источник в финансово-экономическом блоке правительства. В Минфине «Известиям» сообщили, что этот вопрос еще не рассматривался.

 В секретариате Александра Хлопонина «Известиям» рассказали, что «данный вопрос действительно обсуждается», пояснив, что безлицензионные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятая в ходе контрольных мероприятий, должны где-то храниться до решения суда. 

— Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет, — пояснила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова. — Изъятая продукция и сырье всё это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь — 40 млн рублей.

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Предложение правительства логично, ведь прецеденты уже существуют. Законом разрешено уничтожать непосредственно на месте (под видеозапись) изъятую и конфискованную икру и рыбу ценных пород. Такие же правила действуют и при ликвидации санкционной продукции.

Председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог рассказал «Известиям», что сейчас сразу после обнаружения нелегальной продукции следователь выносит постановление о назначении экспертизы алкоголя. Такая проверка позволяет понять, что конкретно производил изготовитель — качественное спиртное или контрафакт, который может быть опасен для жизни человека. По мнению юриста, после экспертизы нелегальный алкоголь может быть сразу уничтожен, так как есть полное представление о его составе.

Юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев не согласен с коллегой. По его мнению, уничтожать нелегальную продукцию следует не во всех случаях. Так, например, отсутствие на бутылках с алкоголем акцизных марок делает его нелегальным. В то же время если он соответствует стандартам качества, то может быть реализован по решению суда, а не уничтожен. 

Процесс ликвидации изъятого спиртного идет медленно. По последним данным РАР, в период с октября 2015 года по сентябрь 2017 года с объектов нелегального производства и хранения вывезено 53,4 млн литров продукции, а уничтожена из этого объема лишь четверть. При этом, отмечают в РАР, на складах находится продукция, изъятая еще в 2010 году.

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