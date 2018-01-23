Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу

Систему оценки качества алкогольной продукции в России ждет масштабная реформа. Появится ГОСТ с перечнем спиртных напитков и методикой определения подлинности каждого из них. Стандарт позволит бороться с фальсификатом. Например, контролирующим органам будет проще разобраться — в бутылке коньяк из виноградного сырья или подкрашенный спирт с ароматизаторами.

В России разрабатывают методы оценки подлинности спиртных напитков. Новый национальный стандарт по классификации и идентификации всего алкоголя позволит изменить систему борьбы с фальсификатом. Созданием ГОСТа занимаются в Минпромторге, Минфине, Минэкономразвития и Росстандарте совместно с заинтересованными ведомствами и отраслевыми союзами. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, которое прошло в конце 2017 года. С документом ознакомились «Известия». Срок исполнения поручения не указан.

В «Роскачестве» уверены, что новый ГОСТ по классификации и идентификации спиртных напитков в России необходим.

— Документ должен содержать не только классификацию алкогольной продукции, то есть перечисление ее видов, но и их идентификационные признаки, — рассказала пресс-секретарь организации Марта Галичева. — Например, какими именно характеристиками должна обладать продукция, чтобы называться в соответствии с установленной классификацией. А также методы контроля и методики измерений, необходимые для выявления несоответствий.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что проблема фальсификата актуальна для рынка винодельческой продукции. То есть для тихих и игристых вин, коньяка и винных напитков.

Зачастую под видом коньяка и шампанского на полке стоит подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором, отметил в конце 2017 года Александр Хлопонин. Проблема определения подлинности горячительных напитков еще не решена ни в одной стране, отметила глава Союзконьяка Ирина Бушина. Сейчас можно лишь выявить наличие химических элементов в спиртном. Например, железа.

— Один из новых методов изучения подлинности напитков — изотопный. В напитке определяется наличие водорода, кислорода и углерода. Они дают представление о сырье, из которого изготовлено спиртное. Пока этот метод не легализован, — рассказала Ирина Бушина.

Марта Галичева напомнила, что в 2017 году «Роскачество» проводило исследование рынка шампанского в рознице. Выяснилось, что около трети протестированных торговых марок игристого напитка произведены с применением технологий искусственной газации. Это противоречит обязательному к исполнению ГОСТу на шампанское. За нарушение требований стандартов производитель может лишиться лицензии.

Но пока официально доказать нарушение и наказать производителя нельзя. Сейчас нет законодательно закрепленных методов контроля искусственной газации. В результате на одной полке могут стоять настоящие игристые вина, произведенные путем естественного брожения, и «шипучки», созданные с применением искусственной газации, подчеркнули в «Роскачестве». В итоге честный производитель оказывается в условиях недобросовестной конкуренции.

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что из-за отсутствия правил проверки качества спиртного предприниматели испытывают сложности при выводе алкогольной продукции на рынок.

— Проблемы возникают прежде всего в связи с отсутствием специального техрегламента для алкогольных напитков и неполным понятийным аппаратом в действующих стандартах, — пояснили в Минпромторге. — Также есть неточности и противоречия в терминах и определениях, установленных в различных документах.

В Минэкономразвития уточнили, что никаких предложений по данному стандарту от главного исполнителя — Минпромторга — еще не получали. В Минпромторге сообщили, что «на данный момент в разработке находится только классификация алкогольной продукции».

В Министерстве финансов и Росстандарте на запрос «Известий» не ответили. В конце 2017 года в Минфине заявляли, что 30% алкоголя в России находятся в «серой» зоне. Появление стандарта по классификации и другие меры, принимаемые государством, должны решить проблему фальсификата или свести ее к минимуму.