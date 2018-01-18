Как пить дать

За последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Об этом во вторник, 16 января, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума. Однако эксперты алкогольного рынка скептически отнеслись к этим цифрам. Подробности — в материале портала iz.ru.

Сила закона

По словам Скворцовой, в настоящий момент среднегодовое потребление алкоголя составляет примерно 10,5 литров чистого спирта. Для сравнения, в 2010-м эта цифра составляла 18 литров. Добиться столь впечатляющих показателей за такой короткий период времени удалось благодаря серии антиалкогольных мер, которые включают в себя существенное ограничение рекламы алкоголя в СМИ, более строгое регулирование рынка алкогольной продукции и пропаганду здорового образа жизни.

минздрав1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, заявленные показатели — не предел. По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, теперь следует сосредоточиться на другой задаче и выйти на ежегодное потребление всего в 8 литров в год, что соответствует нормам ВОЗ. Впрочем, на ее решение уйдет примерно десять лет, признает Брюн.

Магия цифр

Эксперты скептически отнеслись к заявлениям представителей Минздрава. Прежде всего простая арифметика показывает, что снижение потребления спирта с 18 до 10,5 литров составляет не 80%, а примерно 44%, т. е. вдвое меньше.

Портал iz.ru обратился за разъяснениями к ведущему российскому аналитику по алкогольному рынку, руководителю Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадиму Дробизу.

Откуда возникла цифра в 18 литров в год? Какой системой подсчета пользовались в Минздраве?

На самом деле никаких особых методик подсчета объемов потребления спирта ни у Минздрава, ни у Роспотребнадзора не было. Указанная вами цифра появилась в результате причудливого сплава политики и мифологии.

Еще с 1990-х годов принято было считать, что в России на долю нелегальной (по сути, неучтенной государством) водки приходилось 50-60% рынка. Росстат каждый год считал продажи в легальной рознице – все данные есть в открытом доступе. Как раз на 2006-2007 годы приходится максимальный за 25 лет показатель продаж алкогольной продукции. И он составил 9 литров спирта на душу населения. Но раз минимум 50% рынка нелегальны, то 9 литров умножили на 2 и получили 18.

минздрав2 Фото: Global Look Press/NurPhoto/Jaap Arriens

Однако до 2010 года практически вся нелегальная водочная и другая крепкоалкогольная продукция продавалась в легальной рознице, ее продажи учитывались Росстатом, а значит попадали в те самые 9 литров на человека.

Для примера – в 2006-2007 годах в легальной рознице по данным Росстата продавалось около 195 млн дал водки и ЛВИ. Если разделить собранный акциз на ставку, то получалось, что в легальной рознице было продано 110- 115 млн дал легальной водки и ЛВИ, а 80-85 млн дал нелегальной, но учтенной Росстатом. Легальная розница ее не прятала и открыто продавала нелегальную водку с легальных заводов по 50 руб. при цене за легальную от 100 руб. И отчитывалась о продажах честно...

Сегодня у нас в легальной рознице продается около 90 млн дал абсолютно легальных водки и ЛВИ от 205 руб. И еще примерно 65-70 млн дал приходится на нелегально-кустарную водку в нелегальной рознице спиртосодержащие жидкости и кустарные суррогаты неизвестного происхождения. Учесть их сложно.

Но это только часть проблемы. Напомню, что в 2008 году в стране начался экономический кризис. Государству необходимо было провести акцизную реформу, чтобы найти новые источники пополнения бюджета. Алкоголь ведь традиционно является одним из важнейших источников налоговых поступлений. Для этого надо было записать Россию в число самых пьющих стран. В конце 2000-х годов по данным ВОЗ больше всего алкоголя (как раз 18 литров чистого спирта в год) потребляли в Люксембурге. Значит и у нас должно было быть, как минимум, примерно столько же. Эта цифра в общем и целом в понимании экспертов Роспотребнадзора коррелировала с указанной выше. А в ноябре 2008 года, напомню, в стране началась антиалкогольная кампания.

Каково же было реальное потребление, по вашим данным?

минздрав3 Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Я лично подсчитал потребление по каждому показателю продукции и получил на момент 2008 года не 18, а 12,5 литров спирта на душу населения. И это с учетом нелегальной и суррогатной продукции, такой как самогон, аптечные настойки, спиртосодержащие жидкости и прочее — на долю данного сегмента приходилось около 3,5 литров. Иными словами, в России был примерно тот же показатель, что и в среднем по Евросоюзу. Таковым он остается и сегодня. Я думаю, что потребление алкогольной продукции за 10 лет снизилось примерно на 10-12% и составляет сегодня около 11,5 литров.

Снижение показателей потребления, заявленное представителями Минздрава, стало результатом антиалкогольной кампании?

Мне кажется причина в другом. Во-первых, весь объем нелегальной водки ушел из легальной розницы, а значит перестал учитываться. Во-вторых, рост цен в легальной рознице на водку с 50 руб. (в декабре 2009 года) до 220 руб. (в июле 2014 года) сократил продажи водки и ЛВИ в легальной рознице в два раза. И создал глобальную сеть нелегальной розницы в стране...