Россия будет соответствовать нормам по потреблению алкоголя через 10 лет

Россия будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по потреблению алкоголя через 10 лет, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Он напомнил, что в России в 2010 году на душу населения приходилось 18 л в год, однако благодаря мерам по ограничению рынка алкогольной продукции и пропаганде ЗОЖ цифру удалось снизить до 10,5 л.

«Следующая задача, которую мы себе ставим, — выйти на 8 л, тогда можно говорить о том, что демографическая ситуация в связи с пьянством более менее благополучна», — приводит ТАСС слова нарколога.

Специалист не смог спрогнозировать, к какому году будет выполнена поставленная задача. При этом он уверен, что это возможно в течение ближайших 10 лет.

Брюн полагает, что власти должны продолжить наращивание антиалкогольных мер, в частности, необходимо поднять возрастной ценз продажи спиртной продукции до 21 года.

Вместе с тем нарколог отмечает, что полностью алкоголизм в России искоренить не удастся. «Таких прогнозов нет и быть не может, потому что при свободной продаже алкоголя как минимум 2% населения будут страдать алкоголизмом по своей генетике», — резюмировал Брюн.