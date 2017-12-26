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Водка теряет градус

Сенаторы предлагают сделать спиртной напиток слабее
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
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Водка в следующем году может потерять в градусе. Группа сенаторов предложили законодательно уточнить определение напитка и снизить объем содержания этилового спирта в нем до 37,5%. Это делается, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом.

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В законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) сказано, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предлагают внести поправки в закон и снизить минимальную крепость водки. Из документа парламентариев следует, что содержание спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56%. Такой же минимальный порог указан и в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Предложенные сенаторами поправки снимают имеющееся противоречие. 171-ФЗ и ГОСТ обязательны к исполнению производителями. Вступление в силу поправок сенаторов намечено на 1 июля 2018 года. Законопроект парламентариев зарегистрирован в Госдуме 9 декабря. Профильный по этому документу комитет по экономполитике уже рекомендовал поправки к чтению в весеннюю сессию.

— В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения «Русская водка» также сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5%, — рассказал «Известиям» сенатор Сергей Рябухин. — Юридическую коллизию важно разрешить и с учетом этого факта.

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Благодаря снижению крепости на уровне закона в России может появиться «новая» водка. У нее будет необычный вкус, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз. 

— Три года назад нелегальные производители активно практиковали производство максимально слабой водки в 37,5 градуса. Она позволяла экономить спирт, — рассказал Вадим Дробиз. — При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса, он достаточно интересно изменился. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки. 

Он добавил, что себестоимость напитка также изменится за счет меньшего содержания спирта, а значит, и более низкого налогового сбора. Однако полградуса удешевят спиртное несильно — себестоимость пол-литровой бутылки «новой» водки может снизиться примерно на 7 рублей.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева согласна, что пониженная крепость спиртного может свидетельствовать об удешевлении производства. Хотя также может быть косвенным признаком фальсификации или применения некачественных спиртов.

Потребитель почувствует разницу между 37,5 и 40%. Водка самого «слабого» градуса будет на вкус мягче, чем классический 40-градусный напиток. Об этом «Известиям» рассказали в лаборатории технологии ликероводочного производства Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

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Технологи пояснили, что корректировки определения водки на ее производстве не скажутся существенным образом. Крепость можно легко корректировать без дополнительных затрат и сложностей.

— В последнее время очень часто нам делают запросы на рецептуру для водок крепостью 38%. Возможно, это связано с тем, что такая водка будет дешевле 40-градусной из-за меньшего содержания в ней спирта, — сказала глава лаборатории Наталья Головачева.

Крепость водки зависит от региона, в котором живут потребители, подчеркнула она. Например, столичные потребители предпочитают водку в 40%, более «холодные» территории стараются производить более горячительный напиток.

С начала 2017 года акциз для водки составляет 523 рубля за литр безводного этилового спирта. Годом ранее он был на 23 рубля меньше. На следующий год акциз «заморожен» на уровне текущего. Алкогольная продукция крепостью выше 9% — основной источник «алкогольных» акцизов в РФ. Водка — самый популярный спиртной напиток в стране. Он считается традиционно русским. Но в действующем законодательстве есть противоречия в определениях напитка. Уточнение термина может позволить удешевить водку за счет меньшего содержания в ней спирта.

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