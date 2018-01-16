С новым ГОСТом

На рынке появится водка исключительного качества. Для классического напитка подготовили специальный ГОСТ, который может вступить в силу уже в 2019 году. Он предъявляет более жесткие требования к сырью для водки. Об этом «Известиям» рассказали в Росстандарте. Новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка.

Российскую водку доведут до уровня эталона. Готов новый стандарт — он предназначен для напитка с высочайшими показателями. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте. В службе подчеркнули, что пока ГОСТ не утвержден, это его рабочее название.

Российское качество

История создания этого свода правил длится уже два года. В 2015-м по поручению правительства началась разработка двух стандартов повышенного качества — для водки и коньяка. С последним напитком вопрос решился относительно быстро — стандарт «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия» вступил в силу с 1 января 2017 года.

— В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков, — отметили в Росстандарте. — Речь идет о повышенных физико-химических показателях.

Водка_1 В цехе розлива водки Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Писать в названии алкогольного напитка слова «Классическая водка» производители смогут и дальше, даже если будут изготавливать ее не по новому ГОСТу. И это не будет нарушением закона. Если же напиток будет производиться по новому стандарту, на этикетке будет обозначаться, что водка соответствует требованиям ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия».

Жесткие требования

Из текста разработанного ГОСТа следует, что новая разновидность напитка — это прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка, бесцветная. Она должна иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость — 40%. Для сравнения, обычная водка допускает содержание спирта в напитке от 37,5 до 56%. Это уточняется в ГОСТе «Водка и водки особые». Такой стандарт сейчас действует в России. Он используется производителями для изготовления спиртного по обычной рецептуре.

Кроме того, в новом стандарте содержится требование, что «все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации». То есть напиток не может быть произведен вне пределов страны. Как рассказали в Росстандарте, требования к сырью весьма жесткие: пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений.

Вода для классической водки подходит только смягченная, к ней есть дополнительные требования по химическому составу. Например, по щелочности, окисляемости, водородному показателю, концентрации железа и другие. При изготовлении нового спиртного напитка необходимо использовать воду, добытую из скважин, подчеркнули в Росстандарте. К обычным водкам не предъявляется подобных требований. Разработчики ГОСТа рассказали «Известиям», что при написании свода правил опирались на свои многолетние исследования самого популярного в стране алкогольного напитка.

Водка_3 Угольные колонны, через которые проходит фильтрация водки на ликеро-водочном заводе Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Хотели сделать действительно русскую водку, которую бы выпускали лишь в России. Особенно важно это было сделать на фоне того, что некоторые страны мира изготавливают такие напитки и на этикетках пишут — «Русская водка», — пояснили в лаборатории технологии ликеро-водочного производства Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии, которая участвовала в разработке стандарта.

Русская классика

В первоначальной редакции ГОСТ назывался «Российское качество. Русская водка». И многие заводы были заинтересованы в создании напитка с таким обозначением на бутылке, отметили в лаборатории. Производителей интересовала именно надпись «Русская водка». Но против этого выступили в Роспатенте, рассказали «Известиям» в Росстандарте. Дело в том, что в России уже зарегистрировано наименование места происхождения товара (НМПТ) «Русская водка». И его рецептура и особые свойства отличаются от предлагаемой в новом ГОСТе. Кроме того, было бы нарушено законодательство в области интеллектуальной собственности. Поэтому название решили изменить на «Классическую водку».

Родина напитка

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического крепкого спиртного напитка.

— Это может сказаться на повышении статуса отечественной водки. Хотя все в мире это и так уже понимают, — отметил он. — Другие страны уже не используют в обозначении своих крепких напитков словосочетание «Русская водка».

Маркетолог и бренд-директор завода «Кристалл» Станислав Кауфман отметил, что ГОСТ гарантирует потребителю определенное качество продукции, об этом сразу сообщается на этикетке.

Водка_2 Проверка качества готовой продукции на ликеро-водочном заводе Фото: ТАСС/Елена Пальм

— Это важно для алкогольного рынка. Сейчас покупатели обращают внимание на соотношение цены и качества товара. Но не всегда понимают, почему у спиртного напитка такая цена, чем это обусловлено. Тем более что разброс цен в алкоголе достаточно большой. Хорошо, если люди будут четко понимать, что они платят деньги за определенное качество так называемой органической продукции, — рассказал Станислав Кауфман.

Важно, чтобы ГОСТ для новой водки не спровоцировал существенное удорожание напитка, подчеркнул он. Это может привести и к побочным эффектам. Например, к росту потребления нелегальной продукции.

Золото в стакане

Разработанный ГОСТ на «русскую классику» — не последний, который могут утвердить в этом году. Уже готовы корректировки в стандарт и на обычную водку. Так, производителям позволят добавлять в напиток мелкие золотые и серебряные предметы. Например, монеты, подковы, пластины и хлопья. Об этой возможности просили сами изготовители, которые заинтересованы в производстве подобных украшенных напитков. Как ранее рассказывали «Известиям» импортеры крепкого спиртного, мелкие детали из драгоценных металлов привлекают покупателей.