Суд в Голландии подтвердил право России на марку водки «Столичная»

Голландский суд принял решение о том, что Spirits International (SPI) не обладает правами на использование российского бренда. Об этом во вторник, 9 января, передает газета De Telegraaf.

Сообщается, что суд также постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания SPI должна прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Правообладателем признано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Принадлежащую эмигранту из России Юрию Шефлеру компанию обязали прекратить продажи «Столичной». Он сумел приобрести права на 42 различных бренда российской водки за $300 тыс. в 1990-х годах, пишет «Федеральное агентство новостей». В настоящее время Россия продолжает вести судебные споры с SPI Group еще в 13 странах Евросоюза, США и Австралии.

Портал iz.ru писал о том, что «Союзплодоимпорт» подало заявки на регистрацию наименования места происхождения товара «Русская водка» в США, Вьетнаме и Китае. Это значит, что зарубежные производители вскоре могут лишиться возможности называть свою продукцию «Русской водкой».

На сегодняшний день «Союзплодоимпорт» уже является обладателем прав на наименование места происхождения товара «Русская водка» в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Предприятию также принадлежат бренды водки «Столичная» и «Московская Особая», а также права на название «Советское шампанское» и коньяк «Московский».