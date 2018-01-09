Прямой эфир

Суд в Голландии подтвердил право России на марку водки «Столичная»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голландский суд принял решение о том, что Spirits International (SPI) не обладает правами на использование российского бренда. Об этом во вторник, 9 января, передает газета De Telegraaf.

Сообщается, что суд также постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания SPI должна прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Правообладателем признано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Принадлежащую эмигранту из России Юрию Шефлеру компанию обязали прекратить продажи «Столичной». Он сумел приобрести права на 42 различных бренда российской водки за $300 тыс. в 1990-х годах, пишет «Федеральное агентство новостей». В настоящее время Россия продолжает вести судебные споры с SPI Group еще в 13 странах Евросоюза, США и Австралии.

Портал iz.ru писал о том, что «Союзплодоимпорт» подало заявки на регистрацию наименования места происхождения товара «Русская водка» в США, Вьетнаме и Китае. Это значит, что зарубежные производители вскоре могут лишиться возможности называть свою продукцию «Русской водкой».

На сегодняшний день «Союзплодоимпорт» уже является обладателем прав на наименование места происхождения товара «Русская водка» в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Предприятию также принадлежат бренды водки «Столичная» и «Московская Особая», а также права на название «Советское шампанское» и коньяк «Московский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водка теряет градус
Сенаторы предлагают сделать спиртной напиток слабее
«Роскачество» не нашло «паленой» водки
Итоги предновогоднего исследования алкогольного рынка — лучше ожиданий
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017