Прямой эфир

«Водка вызывает твою бывшую»

В соцсетях посмеялись над «устрашающими» этикетками на бутылках спиртного
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественники предложили Минздраву печатать на бутылках со спиртным устрашающие картинки. Аналогичные тем, что появились несколько лет назад на пачках сигарет. В организации «Трезвая Россия» считают, что потребители недостаточно осведомлены о том, какой конкретный ущерб для здоровья несет потребление алкоголя. Руководитель проекта Султан Хамзаев убежден, что помимо небольшой надписи о негативных последствиях приема спиртного на бутылке должны изображаться фотографии пораженных органов: сердца, мозга, печени и других.

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– пояснил Хамзаев. Бороться, по его мнению, нужно в первую очередь с романтизацией алкоголя среди молодых людей. Смысл его идеи состоит в том, чтобы показать им, что алкоголь не просто вредит здоровью, а убивает.

В Минздраве уже готовы рассмотреть эту идею и обещают изучить опыт других стран. Хотя подобная форма предостережений за рубежом не применяется. Еще одной идеей общественников стало размещение на бутылках спиртного выдержек из Уголовного кодекса. В частности, о запрете вовлечения несовершеннолетних в распитие алкоголя. В «Трезвой России» полагают, что употребление алкоголя взрослыми в присутствии детей попадает под эту статью.

Специалисты не уверены, что людей можно отвадить от злоупотребления спиртным при помощи картинок. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что даже если такие изображения появятся на бутылках, это не будет иметь значительного эффекта. Тем не менее картинки всё же могут оказать небольшое влияние на молодое поколение, которое еще не успело пристраститься к алкоголю. 

«Я думаю, что человека, который привык пьянствовать и курить, ничего не испугает. Только какие-то запреты, которые реально работают. Ограничение потребления, законодательное ограничение — по месту, по времени — тогда, наверное, это работает», — полагает нарколог. По его мнению, подобные картинки у большинства россиян вызовут только смех. Кроме того, никаких данных, подтверждающих, что «устрашающие» картинки помогают россиянам бросить курить, нет. Существующие антиалкогольные меры, такие как ограничение времени продажи спиртного, по мнению Брюна, дают куда более действенный результат.

С резкой критикой идеи выступили в Союзе виноградарей и виноделов России. По мнению президента организации Леонида Поповича, появление «устрашающих» картинок будет иметь обратный эффект: люди начнут покупать больше водки. 

«Введение этой меры сразу же увеличит производство и потребление водки в России. Потому что когда на этикетке всё понятно про разную продукцию — это одно. А когда на всех этикетках страшное нарисовано, то человек берет то, что ему понятно: ну водка — спирт и вода, взял и буду пить», — отметил Попович.

Россияне восприняли эту инициативу скорее с иронией. Многие уверены, что предостерегающие картинки никак не повлияют на уровень потребления алкоголя.

 
 

#followmeto

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 12, 2018 at 1:04 PST

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017