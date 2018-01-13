«Водка вызывает твою бывшую»

Общественники предложили Минздраву печатать на бутылках со спиртным устрашающие картинки. Аналогичные тем, что появились несколько лет назад на пачках сигарет. В организации «Трезвая Россия» считают, что потребители недостаточно осведомлены о том, какой конкретный ущерб для здоровья несет потребление алкоголя. Руководитель проекта Султан Хамзаев убежден, что помимо небольшой надписи о негативных последствиях приема спиртного на бутылке должны изображаться фотографии пораженных органов: сердца, мозга, печени и других.

- Вы водку пьете?

- Была бы твердая - грыз бы! (с)

Есть мнение, картинками наш народ не напугать https://t.co/x6mPohT4Jk — Vademecum (@VademecRu) 12 января 2018 г.

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– пояснил Хамзаев. Бороться, по его мнению, нужно в первую очередь с романтизацией алкоголя среди молодых людей. Смысл его идеи состоит в том, чтобы показать им, что алкоголь не просто вредит здоровью, а убивает.

В Минздраве уже готовы рассмотреть эту идею и обещают изучить опыт других стран. Хотя подобная форма предостережений за рубежом не применяется. Еще одной идеей общественников стало размещение на бутылках спиртного выдержек из Уголовного кодекса. В частности, о запрете вовлечения несовершеннолетних в распитие алкоголя. В «Трезвой России» полагают, что употребление алкоголя взрослыми в присутствии детей попадает под эту статью.

Минздраву России предложили размещать на бутылках алкоголя устрашающие картинки https://t.co/TDHuT8qZcI pic.twitter.com/0E4DB7chaM — Лентач (@the_lentach) 12 января 2018 г.

Специалисты не уверены, что людей можно отвадить от злоупотребления спиртным при помощи картинок. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что даже если такие изображения появятся на бутылках, это не будет иметь значительного эффекта. Тем не менее картинки всё же могут оказать небольшое влияние на молодое поколение, которое еще не успело пристраститься к алкоголю.

«Я думаю, что человека, который привык пьянствовать и курить, ничего не испугает. Только какие-то запреты, которые реально работают. Ограничение потребления, законодательное ограничение — по месту, по времени — тогда, наверное, это работает», — полагает нарколог. По его мнению, подобные картинки у большинства россиян вызовут только смех. Кроме того, никаких данных, подтверждающих, что «устрашающие» картинки помогают россиянам бросить курить, нет. Существующие антиалкогольные меры, такие как ограничение времени продажи спиртного, по мнению Брюна, дают куда более действенный результат.

"Минздраву предложили"страшные картинки" на упаковках со спиртным"

Готов предоставить им свои фотки после новогодних праздников — Dmitry (@paranoiac_panda) 12 января 2018 г.

С резкой критикой идеи выступили в Союзе виноградарей и виноделов России. По мнению президента организации Леонида Поповича, появление «устрашающих» картинок будет иметь обратный эффект: люди начнут покупать больше водки.

«Введение этой меры сразу же увеличит производство и потребление водки в России. Потому что когда на этикетке всё понятно про разную продукцию — это одно. А когда на всех этикетках страшное нарисовано, то человек берет то, что ему понятно: ну водка — спирт и вода, взял и буду пить», — отметил Попович.

Россияне восприняли эту инициативу скорее с иронией. Многие уверены, что предостерегающие картинки никак не повлияют на уровень потребления алкоголя.

Да у нас уже на всем устрашающие картинки стоят.

Ценники называются. https://t.co/VBHxIV4HsW — Кэш и Мракобѣсіе (@_lerkin_) 12 января 2018 г.