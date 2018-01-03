Неизвестный в Дании украл самую дорогую бутылку водки в мире

В Копенгагене неизвестный похитил самую дорогую в мире бутылку водки. Ее стоимость составляет около $1,3 млн. О краже сообщил владелец бутылки коллекционер Брайан Энгберг.

По его словам, неизвестный проник в бар Cafe 33, где была выставлена коллекция водок, и похитил бутылку «Руссо-Балт». Об этом Энгберг написал на своей странице в Facebook, выложив фотографии вора.

Коллекционер также пообещал вознаграждение за помощь в поимке преступника.

Бутылка водки «Руссо-Балт» была изготовлена компанией Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронеавтомобилей. Автопроизводитель приобрел всемирную известность в 1910 году после участия в ралли Санкт-Петербург — Неаполь. В 1911 году машина их производства победила в ралли в Монте-Карло.

На бутылке изображен автомобиль Dartz Motorz, а пробку украшает двуглавый орел. При ее изготовлении использовали золото и серебро.