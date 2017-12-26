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Мужчина в шортах украл колыбель со скульптурой Иисуса на Украине

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Фото с камеры видеонаблюдения
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Во Львове неизвестный мужчина украл из вертепа перед Ратушей колыбель со скульптурой Иисуса. Об этом сообщает «Львовский портал» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Муниципальный дозор» Управления безопасности города.

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, мужчина был одет в шорты. Он отнес люльку в подъезд дома на площади Рынок. Там полицейские и нашли фигуру Христа, после чего вернули ее на место.

Причина совершения хищения осталась неизвестной.

Ранее в декабре из центра Ватикана едва не украли младенца Христа. На площади Петра активистка Femen напала на рождественский вертеп.

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