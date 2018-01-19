Прямой эфир

Российскому коньяку готовят льготный акциз

Установление пониженной ставки сбора позволит снизить себестоимость напитка на 50 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производителей российского коньяка поддержат в конкуренции с импортной продукцией. Правительство инициировало поправки в Налоговый кодекс о льготных акцизах для отечественных предприятий. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину проработать этот вопрос до 15 февраля. Сейчас налоговый сбор для крепкой алкогольной продукции составляет 523 рубля за литр безводного спирта. По подсчетам «Известий», себестоимость бутылки коньяка может упасть на 50 рублей.

Как пить дать
Что стоит за отчетами Минздрава о резком снижении потребления алкогольной продукции

Цены на отечественные коньяки могут снизиться. Это следует из поручения вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Он поставил Минфину задачу до 15 февраля направить в правительство план мероприятий по повышению конкурентоспособности и совершенствованию госрегулирования рынка спиртного. «Дорожная карта» должна предусматривать в том числе установление льготной ставки акциза для производителей конька с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. При этом изготовители должны осуществлять полный цикл производства. Об этом сказано в протоколе заседания правительственной комиссии от 19 декабря, с которым ознакомились «Известия».

По закону розлив подобных напитков должен осуществляться в границах географического объекта, который указан на этикетке. Подобная продукция производится из винограда, не менее 85% которого выращено в границах этого географического объекта. Всё остальное — сырье, полученное в пределах субъекта РФ, в котором расположен данный географический объект. 

Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть
В Минсельхозе готовы инициировать подобное повышение МРЦ на коньяк уже в 2018 году

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина «Известиям» сообщили, что концептуально поддерживают введение пониженной ставки акциза для отечественных коньяков.

— Мы считаем, что это абсолютно логичная мера, потому что производители полного цикла коньяка с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения изготавливают продукцию из российского винограда. Полный цикл производства требует дополнительных существенных издержек, которые влияют на конкурентоспособность производимой продукции, — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге не пояснили «Известиям», какую позицию занимают относительно установления пониженной ставки акциза для коньяков.

Согласно Налоговому кодексу, ставка акциза для алкогольной продукции крепче девяти градусов, в том числе коньяка, составляет 523 рубля за литр безводного спирта. По подсчетам «Известий», в структуре себестоимости напитков на акциз приходится 104 рубля. Если речь идет о качественном коньяке, цена которого в розничной продаже не ниже 500 рублей, акциз составляет порядка 20%, подтвердили в Союзконьяке.

В случае введения льготной ставки для российских коньяков налоговый сбор может уменьшиться в несколько раз. На винном рынке с 1 января 2016 года действуют две акцизных ставки — обычная и льготная. Так, для тихого вина сбор составляет 18 рублей за литр. А льготный акциз для вин — пять рублей на литр. Акциз для обычного игристого вина — 36 рублей за литр, а для шампанского с учетом льгот — 14 рублей. То есть пониженный акциз меньше обычного в 3,6 и 2,6 раза соответственно. 

Если предположить, что льготная ставка для коньяков с полным циклом производства будет меньше обычной минимум в два раза, то себестоимость бутылки напитка может упасть на 52 рубля. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что подобное снижение себестоимости бутылки напитка вполне реалистично.

Хлопонин поручил изменить ГОСТ на коньяк
Высокая доля некачественного алкоголя вынудила правительство задуматься об изменении требований

Союз производителей коньяка поддерживает меры государства, способствующие развитию виноградарства как сырьевой базы коньячного рынка. Об этом рассказала «Известиям» глава организации Ирина Бушина.

По ее словам, далеко не все производители коньяка, работающие с российским виноградом, обладают собственными или арендованными виноградниками. Такие требования, например, предъявлялись регулятором при лицензировании винодельческих производств. Крупные предприятия-переработчики могут закупать виноград для коньяка в соседних регионах. Это также может стать препятствием для получения льгот, заметила глава Союза производителей коньяка.

Льготный акциз для коньяков с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения удешевит производство продукции. Но это повлияет только на себестоимость и может никак не сказаться на ценниках в магазинах. Снизить цены в рознице может только конкуренция с производителями, не имеющими права на льготную ставку акциза. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Винным напиткам «дольют» акциза
Поправки в Налоговый кодекс об увеличении сбора в два раза правительство обсудит этой весной
Госдума приняла новые ставки акцизов на топливо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017