Российскому коньяку готовят льготный акциз

Производителей российского коньяка поддержат в конкуренции с импортной продукцией. Правительство инициировало поправки в Налоговый кодекс о льготных акцизах для отечественных предприятий. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину проработать этот вопрос до 15 февраля. Сейчас налоговый сбор для крепкой алкогольной продукции составляет 523 рубля за литр безводного спирта. По подсчетам «Известий», себестоимость бутылки коньяка может упасть на 50 рублей.

Цены на отечественные коньяки могут снизиться. Это следует из поручения вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Он поставил Минфину задачу до 15 февраля направить в правительство план мероприятий по повышению конкурентоспособности и совершенствованию госрегулирования рынка спиртного. «Дорожная карта» должна предусматривать в том числе установление льготной ставки акциза для производителей конька с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. При этом изготовители должны осуществлять полный цикл производства. Об этом сказано в протоколе заседания правительственной комиссии от 19 декабря, с которым ознакомились «Известия».

По закону розлив подобных напитков должен осуществляться в границах географического объекта, который указан на этикетке. Подобная продукция производится из винограда, не менее 85% которого выращено в границах этого географического объекта. Всё остальное — сырье, полученное в пределах субъекта РФ, в котором расположен данный географический объект.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина «Известиям» сообщили, что концептуально поддерживают введение пониженной ставки акциза для отечественных коньяков.

— Мы считаем, что это абсолютно логичная мера, потому что производители полного цикла коньяка с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения изготавливают продукцию из российского винограда. Полный цикл производства требует дополнительных существенных издержек, которые влияют на конкурентоспособность производимой продукции, — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге не пояснили «Известиям», какую позицию занимают относительно установления пониженной ставки акциза для коньяков.

Согласно Налоговому кодексу, ставка акциза для алкогольной продукции крепче девяти градусов, в том числе коньяка, составляет 523 рубля за литр безводного спирта. По подсчетам «Известий», в структуре себестоимости напитков на акциз приходится 104 рубля. Если речь идет о качественном коньяке, цена которого в розничной продаже не ниже 500 рублей, акциз составляет порядка 20%, подтвердили в Союзконьяке.

В случае введения льготной ставки для российских коньяков налоговый сбор может уменьшиться в несколько раз. На винном рынке с 1 января 2016 года действуют две акцизных ставки — обычная и льготная. Так, для тихого вина сбор составляет 18 рублей за литр. А льготный акциз для вин — пять рублей на литр. Акциз для обычного игристого вина — 36 рублей за литр, а для шампанского с учетом льгот — 14 рублей. То есть пониженный акциз меньше обычного в 3,6 и 2,6 раза соответственно.

Если предположить, что льготная ставка для коньяков с полным циклом производства будет меньше обычной минимум в два раза, то себестоимость бутылки напитка может упасть на 52 рубля. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что подобное снижение себестоимости бутылки напитка вполне реалистично.

Союз производителей коньяка поддерживает меры государства, способствующие развитию виноградарства как сырьевой базы коньячного рынка. Об этом рассказала «Известиям» глава организации Ирина Бушина.

По ее словам, далеко не все производители коньяка, работающие с российским виноградом, обладают собственными или арендованными виноградниками. Такие требования, например, предъявлялись регулятором при лицензировании винодельческих производств. Крупные предприятия-переработчики могут закупать виноград для коньяка в соседних регионах. Это также может стать препятствием для получения льгот, заметила глава Союза производителей коньяка.

Льготный акциз для коньяков с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения удешевит производство продукции. Но это повлияет только на себестоимость и может никак не сказаться на ценниках в магазинах. Снизить цены в рознице может только конкуренция с производителями, не имеющими права на льготную ставку акциза.