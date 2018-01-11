Винным напиткам «дольют» акциза

Акциз на винные напитки предлагают увеличить в два раза — до 36 рублей за литр. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили в Минсельхозе, рассказали «Известиям» в ведомстве. Документ будет направлен в Минфин весной 2018 года. Повышение акциза для подобных напитков приведет к 20-процентному росту цен на них и позволит сократить их присутствие на полках магазинов, считают эксперты.

В Минсельхозе подготовили поправки в Налоговый кодекс. Они предполагают повышение акциза на винные напитки. Его размер должен составить 36 рублей за литр. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. Он уточнил, что законопроект будет направлен на согласование в Минфин весной 2018 года.

При изготовлении этой продукции необходимо использовать не менее 50% виноматериалов. Оставшаяся часть может приходиться на воду. Максимальная крепость подобных напитков — 22%, следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Согласно действующей редакции Налогового кодекса, производители винных напитков выплачивают акциз в 18 рублей за литр. Столько же в казну платят производители тихих вин. Для игристых ставка больше — 36 рублей за литр. Для вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения установлены пониженные ставки — 5 рублей для тихих и 14 рублей для игристых вин. Как правило, это отечественные напитки.

— Винные напитки — это товар-субститут (заменитель. — «Известия») вина. Мы не должны создавать условия для производства и продаж продукции худшего качества, — отметил Евгений Ахпашев. По его мнению, повышение акциза для винных напитков позволит значительно увеличить их цену. Это будет способствовать тому, что доля винных напитков на рынке будет постепенно сокращаться. И это освободит место на полке для вин.

За 9 месяцев 2017 года, по данным Минфина, в РФ было произведено 55,7 тыс. декалитров винодельческой продукции. Акцизные поступления в казну с нее составили 10,3 млрд рублей. При этом за указанный период было изготовлено 14,3 тыс. декалитров винных напитков без этилового спирта. Если бы акциз с последних взимался на протяжении 9 месяцев и был бы на 18 рублей больше существующего, то, по расчетам «Известий», бюджет мог бы дополнительно получить 2,5 млрд рублей. То есть четверть суммы сбора от винодельческой продукции.

В Ассоциации производителей игристых вин уточнили, что газированных винных напитков в РФ производится в два раза больше, чем шампанского. В тихих винах пока превалирует вино, а не напиток на его основе.

— Качество винных напитков зависит от производителей. Кто-то действительно использует вино. А кто-то в качестве основы берет фруктовый сироп или сироп глюкозы. При этом на этикетке не будет уточняться, что напиток — производный от вина, — сказал представитель ассоциации. — При увеличении акциза производство негазированных винных напитков может вообще сойти на нет.

В ассоциации подсчитали, что сейчас на бутылку 0,75 л приходится чуть более 13 рублей акциза. При его увеличении до 36 рублей за литр себестоимость бутылки вырастет почти на 20 рублей. Примерно на такую же сумму подорожает и конечная продукция. Например, сейчас в столичной рознице винный напиток газированный «Российское золото» стоит 100 рублей. При увеличении акциза его стоимость на полке магазина вырастет примерно до 120 рублей.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, в свою очередь, уверен, что повышение акциза на винные напитки ни к чему полезному не приведет.

— Это будет способствовать увеличению фальсификации винных напитков. А также расширению рынка нелегального производства этой продукции, — полагает он.

По мнению эксперта, изготовители не откажутся от производства напитков в силу его простоты. Но они уже не будут делать это законным образом, так как по цене продукция сравняется с вином, подчеркнул он.

В Минфине и Минэкономразвития на вопрос «Известий» об оценке инициативы коллег из Минсельхоза не ответили.