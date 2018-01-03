Экспорт итальянского вина в 2017 году стал рекордным благодаря России

Объем экспорта итальянского вина в 2017 году достиг рекордных €6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации итальянских сельхоз производителей Coldiretti.

По данным ассоциации, показатель вырос на 7% в сравнении с 2016 годом. Отмечается, что рост был обеспечен за счет увеличения продаж итальянского вина в РФ на 47% и в Китае на 25%.

«Итальянское вино в России стало одним из немногих агропродовольственных товаров, не пострадавших от эмбарго», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения пресс-службы.