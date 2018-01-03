Прямой эфир
Сюжет:

Экспорт итальянского вина в 2017 году стал рекордным благодаря России

0
Фото: Global Look Press/J. Moreno
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем экспорта итальянского вина в 2017 году достиг рекордных €6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации итальянских сельхоз производителей Coldiretti.

По данным ассоциации, показатель вырос на 7% в сравнении с 2016 годом. Отмечается, что рост был обеспечен за счет увеличения продаж итальянского вина в РФ на 47% и в Китае на 25%.

«Итальянское вино в России стало одним из немногих агропродовольственных товаров, не пострадавших от эмбарго», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения пресс-службы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вступил в силу запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков в России
Минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей
Минсельхоз направит свои предложения в Минфин весной 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017