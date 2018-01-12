Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) — до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Такое повышение намерены предложить в Минсельхозе, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас МРЦ равна 371 рублю за 0,5 л. На новой минимальной цене настаивают сами производители — нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас на него приходится 60% рынка.

Минсельхоз в 2018 году предложит Минфину установить в этом году новую минимальную розничную цену (МРЦ) для коньяка в 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. Сейчас минимум для этого спиртного напитка составляет 371 рубль.

— Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л, — отметил Евгений Ахпашев, отказавшись от дополнительных комментариев.

После того, как в Минсельхозе окончательно сформируют свое предложение, оно будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки своим приказом. Обычно этому предшествует повышение акциза. Но в 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года. В частности, акциз на крепкий алкоголь сейчас равняется 523 рублям за литр спирта.

Глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что МРЦ на коньячном рынке должна выполнять две функции. Во-первых, отделять легальную продукцию от нелегальной, то есть устанавливать цену, которая включает в себя сумму акциза. Во-вторых, разграничивать фальсифицированную и качественную продукцию, то есть соответствующую ГОСТу. Размер минимальной цены должен позволять производителю изготавливать продукцию, которая удовлетворяет этим параметрам.

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), объем поддельного коньяка на рынке составляет около 40%. Это выяснилось по итогам лабораторных проверок за девять месяцев 2017 года. Так, из 99 проверенных образцов коньяка 40 не соответствовали ГОСТу. Они содержали спирт не виноградного происхождения. В связи с этим вице-премьер Александр Хлопонин поручил РАР, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой провести проверку всех 49 производителей коньяка, а также их продукции. О результатах в правительство доложат к концу февраля.

— МРЦ должна составлять не меньше 400 рублей за бутылку, — уверен эксперт. — Именно такой размер позволит учитывать все необходимые факторы.

В Союзконьяке поддержали инициативу Минсельхоза о повышении МРЦ на коньяк.

— Подобная цена позволит снизить конкурентное давление фальсификаторов, у которых низкая цена является единственным преимуществом, — пояснила председатель союза Ирина Бушина. — Повышение МРЦ также послужит основой для увеличения закупочных цен на виноград в регионах Юга России, где виноградарство имеет огромную социальную значимость.

Возможность повышения МРЦ на коньяк уже обсуждалась в правительстве в 2017 году. Это следует из протокола сентябрьского совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль. Тогда он поручил Минфину и другим ведомствам проработать вопрос об увеличении цен, не ниже которых осуществляется закупка, поставка и розничная продажа коньяка. О результатах следовало доложить в правительство до конца 2017 года.

В секретариате Александра Хлопонина не смогли уточнить, какую позицию в итоге представили ведомства в правительство. В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что сейчас разрабатывается методика определения минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции. Вопрос целесообразности повышения МРЦ на коньяк будет обсуждаться уже после ее утверждения. В Минэкономразвития на запрос «Известий» не ответили.