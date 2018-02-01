Продажи алкоголя выросли до 209 млн декалитров

В 2017 году в России увеличился объем продаж всех основных видов алкогольной продукции. Самый серьезный прирост был у пива и пивных напитков — почти на 10%, до 742 млн декалитров. На втором месте коньяк — повышение на 7,2% по сравнению с 2016 годом. Реализация водки и вина также прибавила, сообщили «Известиям» в Росалкогольрегулировании (РАР). Несмотря на такую динамику, показатели далеки от уровня 2007 года, когда было продано более 1,1 млрд декалитров одного только пива.

Россияне в прошлом году купили 209 млн декалитров спиртного, что на 2,1% больше, чем годом ранее. В этот показатель не входят пиво, пивные напитки, сидр и медовуха.

Так, продажи винодельческой продукции выросли на 2,3%, до 107,5 млн декалитров. Схожую динамику показала реализация водки. Граждане купили 72,2 млн декалитров этого напитка. Более существенными темпами увеличивался сбыт коньяка и пива. Продажи первого прибавили 7,2%, а второго — почти 10%. В итоге объемы реализации достигли 10,4 млн и 742 млн декалитров соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

Ведомство формирует статистику на основе данных деклараций, которые ежеквартально поступают от участников рынка. При этом показатели по пенному напитку РАР фиксирует отдельно. Пиво, как и другое спиртное, учитывается в системе госконтроля ЕГАИС. Она появилась в 2006 году и со временем обелила рынок. На первых порах система работала только для изготовителей алкоголя. Затем к ней подключили оптовое звено, а летом 2017 года и розничное. В итоге в прошлом году недобросовестные изготовители лишились всяких возможностей как производить продукцию без акцизных марок, так и реализовывать ее.

— Рост продаж напрямую связан с введением ЕГАИС. То есть те, кто раньше не декларировал продукцию, теперь начал это делать, — отметил представитель РАР.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что серьезное увеличение объемов реализации пива и его производных в 2017 году не сопровождалось повышением сбыта в денежном выражении.

— Если рост и был, то только в единицах товара. Увеличение штучных продаж объясняется маркетинговой политикой производителей, которые вводили различные скидки, — подчеркнул представитель АКОРТ.

Возможность пивоваренных компаний рекламировать свои бренды на телевидении также сказалась на динамике реализации «пенной» продукции, уверен глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. Он отметил, что в 2017 году увеличилось количество рекламных роликов на ТВ. Хотя безалкогольное пиво всегда можно было продвигать на телевидении, участники рынка практически не пользовались этим инструментом, пока окончательно не согласовали этот вопрос с ФАС.

— Потребители реагируют на торговые марки пивоваров. И неважно, об алкогольной или безалкогольной продукции идет речь, — добавил Вадим Зуйков.

Впрочем, показатели продаж спиртного на протяжении ряда лет в России снижались. По данным Росстата, 10 лет назад они были более существенными. К примеру, в 2007 году продали 312 млн декалитров алкогольной продукции без пива и его производных, сидра и медовухи. При этом «пенного» купили свыше 1,1 млрд декалитров. И это без учета пивных напитков — в то время службы еще не собирали сведения об их реализации.

Данные Росстата и РАР подтверждают статистику Минздрава о сокращении объемов продаж спиртного. Так, в 2008 году потребление алкоголя на душу населения составило 18 л в пересчете на этиловый спирт. Уже в 2016 году показатель упал до 10,3 л. Сведения за 2017 год ведомство еще не раскрывало.

Несмотря на увеличение объемов реализации спиртного в 2017 году, динамика его продаж за 10 лет отрицательная. Большую роль в этом играет госполитика по снижению алкоголизации населения. Правительство принимает различные меры. В частности, в 2017 году был введен запрет на продажу продукции в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. А с начала прошлого года повысились акцизы на пиво — на 8,6%, до 39 рублей за литр.