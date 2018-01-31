Спиртное переведут на отечественные рельсы

В России намерены перевести производство спиртного на отечественное оборудование. Сейчас предприятия отрасли оснащены в основном иностранной техникой. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил ведомствам проработать вопрос локализации выпуска таких аппаратов. Минпромторг в перспективе готов предложить их изготовителям государственные преференции.

Изготовление оборудования для алкогольной промышленности планируется локализовать в России. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти и отраслевыми союзами проработать этот вопрос. Свои предложения чиновники должны представить в правительство до 20 февраля. Об этом сказано в протоколе заседания правительственной комиссии от 19 декабря, с которым ознакомились «Известия». В аппарате вице-премьера, курирующего алкогольную отрасль, «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.

По данным Минпромторга за январь-ноябрь 2017 года, объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил 52,2 млрд рублей. Этот объем включает и технику для производства пивной, безалкогольной и спиртовой продукции. Долю отечественных аппаратов на рынке в ведомстве не уточнили. Там также отметили, что занимаются определением критериев, согласно которым оборудование для алкогольной отрасли можно будет отнести к отечественному. Если оно в итоге будет признано таковым, то сможет претендовать на ряд мер господдержки. Речь идет, например, о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией аппаратов для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Ассоциации производителей игристых вин подчеркнули, что доля российского оборудования для производства спиртного на рынке незначительна. Как правило, на заводах используются отечественные линии розлива и емкости, в которых держат алкоголь или хранят под давлением шампанское. Хотя и при местном изготовлении оборудования используются иностранные комплектующие.

— Каким образом локализация производства в России может сказаться на себестоимости конечной продукции, сейчас сказать сложно. Потому что пока непонятно, будут стимулировать отечественных производителей или зарубежных изготовителей размещать свои заводы в России, — отметил представитель ассоциации. По его словам, основными поставщиками оборудования в страну выступают Германия и Италия.

Представитель производителя медицинского спирта ЗАО «РФК» Владимир Черный отметил, что ликеро-водочное производство, как правило, использует иностранное оборудование. Между тем производители спирта преимущественно изготавливают товар на отечественных брагоректификационных установках. В среднесрочной перспективе, по его словам, достаточно сложно оценить, как может распространение российского оборудования сказаться на общей стоимости производства и на конечной цене продукции.

Замглавы Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов пояснил, что после начала кризиса в 2014 году оборудование для производства спиртосодержащей и алкогольной продукции резко подорожало из-за падения курса рубля. А локализация производства оборудования — возможность получить более дешевые аппараты для изготовления спиртного.

— В силу этого привлечение иностранных производителей в страну выглядит самым логичным выходом. Строительство завода в России выгодно. Можно использовать менее дорогую рабочую силу и сырье. При этом готовую продукцию использовать как внутри страны, так и отправлять на экспорт, — отметил он.

Он также подчеркнул, что если будет выбран путь стимулирования собственного производства, то оно может столкнуться с проблемами. Например, с отсутствием своих технологий по изготовлению оборудования.

В Минфине и Минэкономразвития не пояснили «Известиям», какие меры могут быть избраны для стимулирования отечественных производителей и привлечения на рынок иностранных, а также может ли локализация производства аппаратов для выпуска продукции сказаться на ее себестоимости.

Зависимость от импортного оборудования серьезно сказывается на стоимости производства алкогольной, спиртосодержащей продукции и спирта.