Винным заводам разрешат выпускать напитки покрепче

В российском вине может быть разрешено большее содержание спирта, чем сейчас. В распоряжении «Известий» есть подготовленный Минфином законопроект. Он поднимает допустимую крепость этого напитка на один градус. Необходимость в этом возникла в связи с повышением сахаристости виноматериалов и появлением нового вида дрожжей.

Иностранные и отечественные производители вина могут получить право выпускать более крепкий напиток. В Минфине предлагают внести изменения в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Поправки скорректируют определение этого вида спиртного. С текстом документа ознакомились «Известия». В министерстве сочли нужным обозначить вино как алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта от 8,5 до 17,5% конечного объема.

Действующее законодательство определяет вино как напиток, в котором на долю спирта приходится от 8,5 до 16,5% конечного объема. Исключения возможны лишь для вин с защищенным географическим наименованием и столовых. Напиток должен быть произведен в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда или концентрированного виноградного сусла. При этом нельзя добавлять этиловый спирт. Процесс должен быть натуральным. Это требование сохранится.

Поправки Минфина прошли процедуру межведомственного согласования. Документ уже направлен в правительство, подчеркнули в министерстве. После того как кабмин одобрит законопроект, документ поступит в Госдуму.

В Министерстве финансов «Известиям» пояснили, что внесение поправок связано с повышением сахаристости винограда, что влияет на крепость напитка. Были проведены исследования, результаты которых подтвердили это. На рынке выявлены случаи, когда виноделы в документах писали разрешенную крепость, а не настоящую.

Глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович объяснил «Известиям», что в последние пять лет российские производители дважды сталкивались с урожаем винограда, в котором была повышена сахаристость.

— Подвижки в климате и избыток солнечного воздействия приводят к тому, что виноград набирает больше сахара. Также на рост этого «показателя» оказывает влияние и тот факт, что на рынке появились новые дрожжи, которые, переводя сахар в спирт, повышают его содержание в напитке, — отметил Леонид Попович. — Если разрешат производить вино с максимальной допустимой крепостью 17,5 градуса, это не значит, что все на рынке будут выпускать напиток исключительно такой градусности.

По словам главы союза, несоответствие вина в бутылке и заявленных параметров напитка на этикетке может дорого обойтись. Если это обнаружится, то производитель и импортер могут лишиться лицензий.

Вице-президент импортера Simple Анатолий Корнеев отметил, что в мировой практике вином считают продукт, получаемый брожением виноградного сока или дробленых ягод, с объемной долей содержания спирта не более 14,5%. Однако для отдельных зон производства Евросоюза этот порог мог быть существенно выше. Например, «Амароне» доходит до 18 градусов. Речь идет только о естественном спирте. Предложенные поправки Минфина лишь приводят в соответствие с европейскими и мировыми стандартами отечественные практики виноградарства и виноделия, уверен эксперт. В российском законодательстве нет такого понятия, как «десертное вино».

В Минсельхозе не ответили на вопрос «Известий» о позиции ведомства по поводу законопроекта Минфина. Последний предложил и ряд других поправок в законодательство. В комплексе они способны качественно изменить ситуацию на рынке вина в пользу покупателей. Например, у производителей может появиться обязательство указывать на этикетке точный вид напитка. Это поможет потребителю быстрее сделать выбор в магазине. Плюс станет обязательной информация о происхождении виноматериала. В результате у покупателей будет возможность узнать о том, какое вино они собираются пить — иностранное или отечественное.