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Российскому вину не отдадут треть прилавка

В стране не производится достаточно продукции для введения такой квоты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Магазинам не придется выделять на своих прилавках 30% под отечественные вина. Возможность введения такой квоты предлагал обсудить премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минсельхозе не увидели смысла в установлении обязательных лимитов на российский алкоголь. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В стране пока нет необходимого объема своего качественного вина, чтобы предложенную квоту можно было реализовать, уверены эксперты.

Минсельхоз счел нецелесообразным введение обязательных квот в 30% для отечественного вина на полках магазинов. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства Евгений Ахпашев. Свою позицию ведомство уже направило в правительство.

— Мы пока не сможем обеспечить потребителей таким объемом качественного отечественного вина, — рассказал Евгений Ахпашев. — Квотирование также предполагает и ценовую политику. Мы же не можем навязывать сетям условия по ценам. Сейчас многие торговые компании не берут наше вино из-за его стоимости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу проработать вопрос о выделении квоты для российских вин в торговле и общепите. Евгений Ахпашев полагает, что если сейчас торговые сети заставить брать отечественные вина в таком объеме, то компании могут поставить их куда-нибудь на нижнюю полку. «Тогда мы вообще потеряем позиции», — уверен чиновник.

По его словам, Минсельхоз намерен в рамках рабочей группы обсудить с сетями существующие проблемы. В том числе выяснить, что должны сделать наши производители, чтобы у сетей появилось желание выставлять отечественное вино на полках.

В Минпромторге и Минэкономразвития не сообщили «Известиям» о своей позиции по квотированию российского вина в магазинах.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов уверен, что контрагенты сами должны договариваться о цене продукции и об объемах поставок.

— Магазинам важно, чтобы товар не задерживался на полке. Квота для отечественных вин заставит компании ставить на прилавки продукцию, не обращая внимания на ее оборачиваемость. Может получиться, что менее оборачиваемый товар вытеснит более выгодный торговым сетям. Это обернется убытками для последних, — сказал эксперт. — Если потребитель хочет что-то купить, он купит. От того, что отечественных вин станет больше в магазинах, у людей не появится желание брать их.

Глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович подчеркнул, что в экономичном сегменте импортное вино активно вытесняет отечественное.

— В других ценовых сегментах по объему пока лидирует российское вино. Более сложная ситуация в общепите, — подчеркнул эксперт. — В ресторанах, кафе и барах на наше вино приходится лишь 10%. 

По данным Минфина, за девять месяцев 2017 года производство винодельческой продукции в России снизилось на 7,5%, до 55,7 млн декалитров. Тогда как продажи остались на прежнем уровне — 74,3 млн декалитров. Разницу покрывает импортная продукция.

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