Онлайн-продажи спиртного выросли на 42%

Онлайн-продажи алкоголя (без учета пива и пивных напитков) подскочили в 2017 году почти в полтора раза и достигли 1,4 млн л. Чаще других спиртное в Сети покупали секретари и ассистенты руководителей крупных компаний, при этом средний чек уменьшился на 21%, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомились «Известия». В настоящее время по Сети можно заказать алкоголь и приехать за ним в магазин, доставка же его на дом в России запрещена, но торговцы находят лазейки, чтобы обойти закон.

В прошлом году продажи алкоголя в интернете с помощью онлайн-витрин по сравнению с 2016 годом выросли на 42%, до 1,4 млн л (без учета пива и пивных напитков), в денежном выражении объем продаж вырос на 18%, до 3,2 млрд рублей — такие данные приводит АКИТ в исследовании по продажам алкоголя в интернете. При этом типе покупок граждане сначала резервируют спиртное на сайте торговой сети, а затем забирают его в магазине.

Заказ алкоголя в Сети с последующей доставкой на дом в настоящее время в России запрещен. Однако это не мешает торговцам находить способы осуществлять продажи спиртного в интернете. Например, алкоголь может быть подарком при заказе на определенную сумму либо его могут привезти потребителю при покупке табачных аксессуаров. Последний способ актуален, если гражданин совершил заказ ночью и продавец страхует себя от наказания за реализацию спиртной продукции в запрещенное время. Такая же ситуация наблюдается и на рынке других товаров, торговля которых в Сети ограничена — речь идет о лекарственных средствах и ювелирных изделиях.

— В первую очередь онлайн-витрины используются потому, что в интернете можно заказать алкоголь, не представленный в сегменте масс-маркет, — рассказали «Известиям» в АКИТ. — Для того чтобы найти редкие и эксклюзивные напитки в розничных магазинах, порой требуется много времени. При помощи же онлайн-витрин потребитель может, не выходя из дома, найти и товар, и удобный магазин, где его можно забрать.

Основными покупателями алкоголя в Сети стали женщины: 52% сделавших заказ на спиртное через онлайн-витрину в 2017 году пришлось именно на них. Дело в том, что покупку алкоголя бронируют секретари и ассистенты руководителей крупных предприятий — такие данные получены торговыми сетями на основе опроса покупателей и данных из программ лояльности, пояснили в АКИТ. В исследовании также отмечено, что в Сети в первую очередь заказывали виски и коньяки (38%), водку, текилу и граппу (31%), тихие и игристые вина (22%).

В прошлом году средний чек при резервировании алкоголя в интернете составил 5,7 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя 2016 года на 21%. По данным АКИТ, потребители стали активнее проявлять внимание к напиткам средней стоимости.

— Потребители с относительно низким доходом — до 30 тыс. рублей в месяц — не интересуются онлайн-продажами алкоголя, — подчеркнул глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Небогатые граждане традиционно покупают алкоголь в стационарной рознице — без учета пива и пивных напитков объем продаж в ней, по данным Росалкогольрегулирования, составил чуть более 2 млрд л алкоголя (рост по отношению к 2016 году 2,1%).

Минфин в конце 2017 года подготовил законопроект, легализующий продажи спиртного через интернет. В перспективе россияне смогут получить возможность заказать и оплатить покупку алкоголя в Сети, который потом доставят им домой. Но в правительство предложения Минфина еще не отправлены: в настоящее время законопроект проходит стадию согласования с другими ведомствами.