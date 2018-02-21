Прямой эфир

Онлайн-продажи спиртного выросли на 42%

В прошлом году по Сети россияне заказали алкоголя на 3,2 млрд рублей
0
Фото: Getty Images/John Lamb
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-продажи алкоголя (без учета пива и пивных напитков) подскочили в 2017 году почти в полтора раза и достигли 1,4 млн л. Чаще других спиртное в Сети покупали секретари и ассистенты руководителей крупных компаний, при этом средний чек уменьшился на 21%, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которым ознакомились «Известия». В настоящее время по Сети можно заказать алкоголь и приехать за ним в магазин, доставка же его на дом в России запрещена, но торговцы находят лазейки, чтобы обойти закон.

Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу
Ведомства разрабатывают правила определения качества спиртного

В прошлом году продажи алкоголя в интернете с помощью онлайн-витрин по сравнению с 2016 годом выросли на 42%, до 1,4 млн л (без учета пива и пивных напитков), в денежном выражении объем продаж вырос на 18%, до 3,2 млрд рублей — такие данные приводит АКИТ в исследовании по продажам алкоголя в интернете. При этом типе покупок граждане сначала резервируют спиртное на сайте торговой сети, а затем забирают его в магазине.

Заказ алкоголя в Сети с последующей доставкой на дом в настоящее время в России запрещен. Однако это не мешает торговцам находить способы осуществлять продажи спиртного в интернете. Например, алкоголь может быть подарком при заказе на определенную сумму либо его могут привезти потребителю при покупке табачных аксессуаров. Последний способ актуален, если гражданин совершил заказ ночью и продавец страхует себя от наказания за реализацию спиртной продукции в запрещенное время. Такая же ситуация наблюдается и на рынке других товаров, торговля которых в Сети ограничена — речь идет о лекарственных средствах и ювелирных изделиях. 

— В первую очередь онлайн-витрины используются потому, что в интернете можно заказать алкоголь, не представленный в сегменте масс-маркет, — рассказали «Известиям» в АКИТ. — Для того чтобы найти редкие и эксклюзивные напитки в розничных магазинах, порой требуется много времени. При помощи же онлайн-витрин потребитель может, не выходя из дома, найти и товар, и удобный магазин, где его можно забрать.

Основными покупателями алкоголя в Сети стали женщины: 52% сделавших заказ на спиртное через онлайн-витрину в 2017 году пришлось именно на них. Дело в том, что покупку алкоголя бронируют секретари и ассистенты руководителей крупных предприятий — такие данные получены торговыми сетями на основе опроса покупателей и данных из программ лояльности, пояснили в АКИТ. В исследовании также отмечено, что в Сети в первую очередь заказывали виски и коньяки (38%), водку, текилу и граппу (31%), тихие и игристые вина (22%). 

Спиртное переведут на отечественные рельсы
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил до 20 февраля проработать вопрос локализации выпуска техники для алкоотрасли

В прошлом году средний чек при резервировании алкоголя в интернете составил 5,7 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя 2016 года на 21%. По данным АКИТ, потребители стали активнее проявлять внимание к напиткам средней стоимости. 

— Потребители с относительно низким доходом — до 30 тыс. рублей в месяц — не интересуются онлайн-продажами алкоголя, — подчеркнул глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. 

Небогатые граждане традиционно покупают алкоголь в стационарной рознице — без учета пива и пивных напитков объем продаж в ней, по данным Росалкогольрегулирования, составил чуть более 2 млрд л алкоголя (рост по отношению к 2016 году 2,1%).

Минфин в конце 2017 года подготовил законопроект, легализующий продажи спиртного через интернет. В перспективе россияне смогут получить возможность заказать и оплатить покупку алкоголя в Сети, который потом доставят им домой. Но в правительство предложения Минфина еще не отправлены: в настоящее время законопроект проходит стадию согласования с другими ведомствами.

Справка «Известий»

Москва пока является абсолютным лидером при бронировании спиртного в интернете.

 

Доля столицы составила в 2017 году 75% объема рынка в денежном выражении,  20% приходится на Санкт-Петербург. 

 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены на алкоголь
Продажи алкоголя выросли до 209 млн декалитров
На показателях могло сказаться введение ЕГАИС в рознице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017