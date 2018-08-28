Постпред Украины при ООН пригрозил России неприятными сюрпризами

Делегация Украины представит неприятные для России сюрпризы на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Их (россиян. — Ред.) ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — цитирует Gazeta.ua постпреда.

Подробности инициатив он отказался раскрыть, чтобы сохранить их в тайне от российской делегации.

В августе президент Украины Петр Порошенко дал поручение дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к сессии Генассамблеи ООН.

9 августа стало известно, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Участниками делегации станут председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, постпред РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года.