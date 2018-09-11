В Сети высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов от Порошенко

Пользователи Сети не поддержали восторг президента Украины Петра Порошенко от «драйвового видео» украинских танкистов, которое он выложил у себя на страничке в Twitter.

«Молодцы, ребята! Вы — олицетворение мощи, боевого духа и неиссякаемого оптимизма. Наша победа неизбежна. Траки — сила!» — написал политик.

Однако комментаторы поста отнеслись к похвалам президента весьма скептически. Кое-кто заметил, что танк можно было и очистить от ржавчины перед съемкой.

«Нашел чем хвалиться. Какой-то помойкой и ржавым танком. Хотя да, танкистами, умудряющимися воевать на древней технике, гордиться можно», — отметил пользователь с ником @borisych6361.

«Ну как можно писать президенту о том, что на видео танк ржавый? Ну что он его пойдет сейчас чистить? Танкисты сняли видео, значит, так должно быть, могли и почистить танк», — возмутился @Mi40554825.

«Что за старая ржавая рухлядь? Это то, что осталось в наследство от СССР?» — спросил @ King175.

«Это не армия, а разгильдяйство и анархия на ржавоте. Иди похмелись», — предложил @ EhXvba0NtOElCvj.

«Такое впечатление, что тебе, Петя, 10 лет, а не президент страны, увидел танк и хлопаешь ножками. а то, что он ржавый, стволом крутит, танкисты больше на оборванцев похожи. Да уж, сплошные перемоги», — констатировал @esau197.

«Порошенко, хватит обдирать народ», — напомнил о насущном @polithumor1.

В августе Порошенко опубликовал видео испытаний нового украинского танка Т-72АМТ, чем также спровоцировал критику в Сети. Многие обратили внимание на то, что боевая машина является всего лишь модернизированным советским танком.