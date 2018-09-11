Пьяные украинские рыбаки приплыли в Крым для обмена опытом

Крымские пограничники задержали двоих украинцев в состоянии алкогольного опьянения в момент, когда они пытались пришвартоваться к российскому берегу на моторной лодке, сообщает погрануправление ФСБ по Крыму.

Инцидент произошел утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района.

При осмотре плавсредства на его борту обнаружили около 20 кг кефалевых видов рыб. По признанию самих удильщиков, они решили намеренно причалить к берегу Крыма, чтобы наладить дружеские отношения и обменяться опытом с местными рыбаками.

Украинцев задержали на двое суток для подтверждения личности, «полного вытрезвления» и выяснения обстоятельств инцидента, отмечает «РИА Новости».

В марте ФСБ сообщила об обмене двух украинских пограничников, незаконно пересекших границу в Крыму, на двух российских, которые летом 2017 года заблудились во время патрулирования и случайно зашли на территорию Украины.