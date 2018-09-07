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Пограничники РФ гарантировали безопасность крымских рыбаков на Азове

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Фото: ТАСС/Виталий Аньков
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При возникновении экстренных ситуаций российские пограничники в течение получаса окажут помощь рыболовецким судам из Крыма в акватории Азовского моря, заявили в погрануправлении ФСБ России по республике.

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По данным ведомства, в настоящее время в связи с активным промыслом в море ежедневно выходит от 5 до 17 сейнеров, с каждым из которых постоянно поддерживается связь. Кроме того, там круглосуточно дежурят несколько единиц российских пограничных сторожевых кораблей и катеров береговой охраны, пишет «РИА Новости».

В погрануправлении ФСБ по Крыму напомнили, что Азовское море является внутренними водами РФ и Украины, в пределах которого рыбаки могут осуществлять промысел при наличии разрешительных документов.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа, которые являются гражданами России. Однако, по мнению Киева, все они — украинцы. Капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В конце июня прокуратура продлила до 1 сентября досудебное расследование в отношении капитана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

19 апреля пограничники разрешили вернуться в Крым только двум морякам. У остальных изъяли российские паспорта и выдали протоколы об административном нарушении. Позднее им вернули документы. 29 августа стало известно, что украинские суды закрыли административные дела против экипажа российского судна.

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