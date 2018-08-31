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Украину обвинили в попытке обесточить заблокированное в Херсоне судно

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Фото: Global Look Press/E705EH / fleetphoto.ru
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Власти Украины пытаются обесточить заблокированное в порту Херсона российское судно «Механик Погодин», следует из сообщения, опубликованного компанией-владельцем «В.Ф. Танкер».

«29 августа по неустановленным причинам в порту Херсон компания-бункеровщик отказала незаконно удерживаемому в его акватории судну «Механик Погодин» в плановой бункеровке (заправке. — Ред.) топливом», — говорится в заявлении.

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По данным компании, находящегося на судне запаса дизельного топлива хватит максимум до 3–4 сентября. Остановка судовых дизель-генераторов приведет к обесточиванию танкера, что несет ряд угроз.

Во-первых, при остановке работы осушительных насосов и в случае потери герметичности наружного корпуса судно может затонуть. Кроме того, перестанет работать пожарная сигнализация и противопожарное оборудование.

Обесточивание сделает невозможным и нахождение на судне экипажа, потому что перестанут функционировать системы жизнеобеспечения.

Танкер «Механик Погодин» с 12 моряками на борту был заблокирован в херсонском порту 10 августа. В Киеве задержание объяснили претензиями к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году.

18 августа украинские власти объявили о блокировке судна в порту Херсона на три года. Кроме того, представители Киева неоднократно пытались проникнуть на борт российского танкера.

21 августа миссия ОБСЕ пыталась посетить судно, однако не была допущена на борт сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), которые объяснили это отсутствием разрешения от портовых властей.

23 августа делегация миссии ОБСЕ встретилась с моряками. Инспекторы отказались подняться на судно, «так как их мандат распространяется только на территорию Украины», добавляет «Газета.ру».

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