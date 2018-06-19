Российским морякам с судна «Норд» вернули паспорта

Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта. Об этом заявила представитель владельца судна — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.



«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — отметила Шевелева в разговоре с журналистами. Она добавила, что ряд вопросов в правовом поле Украины остается нерешенным.

25 марта украинская погранслужба задержала в акватории Азовского моря крымское судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа, все они — граждане России. При этом, по мнению Киева, моряки являются украинскими гражданами.

Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

19 апреля украинские пограничники разрешили вернуться в Крым только двум членам экипажа «Норда». У остальных моряков изъяли российские паспорта и выдали протоколы об административном нарушении.

19 июня стало известно, что прокуратура Украины намерена предъявить Горбенко новые обвинения.