Прямой эфир
Сюжет:

ФСБ объявила в международный розыск причастных к захвату «Норда»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ установила личности украинских пограничников, подозреваемых в захвате крымского рыболовецкого судна «Норд» и объявила их в международный розыск. Об этом рассказал глава крымского управления ведомства Виктор Палагин.

Морской бой
Чем Россия ответит Украине на захват сейнера «Норд»

«Они, естественно, находятся на Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам», — приводит его слова «РИА Новости».

Судно «Норд» с 10 рыбаками на борту было захвачено Украиной 25 марта. Против экипажа выдвинули обвинения в «нарушении въезда в Крым».

Девятерых моряков приговорили к штрафам, а на капитана завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент двоих членов экипажа уже отпустили. Власти Украины создают искусственные препятствия и незаконно удерживают остальных рыбаков в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитан захваченного «Норда» прошел медобследование
Моряк с «Норда» рассказал об обстоятельствах задержания судна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017