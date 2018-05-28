ФСБ объявила в международный розыск причастных к захвату «Норда»

ФСБ установила личности украинских пограничников, подозреваемых в захвате крымского рыболовецкого судна «Норд» и объявила их в международный розыск. Об этом рассказал глава крымского управления ведомства Виктор Палагин.

«Они, естественно, находятся на Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам», — приводит его слова «РИА Новости».

Судно «Норд» с 10 рыбаками на борту было захвачено Украиной 25 марта. Против экипажа выдвинули обвинения в «нарушении въезда в Крым».

Девятерых моряков приговорили к штрафам, а на капитана завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент двоих членов экипажа уже отпустили. Власти Украины создают искусственные препятствия и незаконно удерживают остальных рыбаков в стране.