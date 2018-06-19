Прокуратура Украины предъявит новые обвинения капитану судна «Норд»

Прокуратура Украины намерена предъявить капитану российского рыбопромыслового судна «Норд» Владимиру Горбенко новые обвинения, сообщает агентство УНН со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что прокуратура будет просить об избрании новой меры пресечения. Ранее Горбенко был обязан выполнять ряд обязательств, в том являться в суд и к следователю по первому требованию. Также ему было запрещено посещать Крым.

Однако 19 июня суд Херсона отказал прокурорам в продлении капитану запрета на выезд из Украины. Прокуратура не сообщает, какие обвинения она теперь собирается выдвинуть против Горбенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море крымское судно «Норд» под флагом России. На борту находили 10 членов экипажа, они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами.

Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

19 апреля украинские пограничники разрешили выехать с Украины в Крым только двум членам экипажа «Норда». У остальных изъяли российские паспорта и выдали протоколы об административном нарушении.