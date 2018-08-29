Прямой эфир
Сюжет:

На Украине закрыли административные дела против экипажа судна «Норд»

0
Фото: Global Look Press/dpsu.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские суды закрыли административные дела против экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», сообщил глава адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий, чья команда защищала интересы моряков.

Пираты XXI века: чем Россия ответит Украине на захват танкера
Киев грозит своему соседу бойней на Азовском море

По его словам, у обвинителей не нашлось оснований для того, чтобы привлечь членов экипажа к ответственности за якобы незаконное пересечение госграницы. Адвокат напомнил, что их дважды не выпускали за пределы Украины при предъявлении российского паспорта.

«Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу, а доказательств вины моряков так и не обнаружилось. Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой», — приводит слова Могильницкого «РИА Новости».

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа, которые являются гражданами России. Однако, по мнению Киева, все они — украинцы. Капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В конце июня прокуратура продлила до 1 сентября досудебное расследование в отношении капитана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

19 апреля пограничники разрешили вернуться в Крым только двум морякам. У остальных изъяли российские паспорта и выдали протоколы об административном нарушении. Позднее им вернули документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ вызвала на допрос представителя владельца судна «Механик Погодин»
Экипаж «Механика Погодина» пресек новую попытку проникновения на судно

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017