На Украине закрыли административные дела против экипажа судна «Норд»

Украинские суды закрыли административные дела против экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», сообщил глава адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий, чья команда защищала интересы моряков.

По его словам, у обвинителей не нашлось оснований для того, чтобы привлечь членов экипажа к ответственности за якобы незаконное пересечение госграницы. Адвокат напомнил, что их дважды не выпускали за пределы Украины при предъявлении российского паспорта.

«Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу, а доказательств вины моряков так и не обнаружилось. Граждан другого государства фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой», — приводит слова Могильницкого «РИА Новости».

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа, которые являются гражданами России. Однако, по мнению Киева, все они — украинцы. Капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». В конце июня прокуратура продлила до 1 сентября досудебное расследование в отношении капитана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

19 апреля пограничники разрешили вернуться в Крым только двум морякам. У остальных изъяли российские паспорта и выдали протоколы об административном нарушении. Позднее им вернули документы.