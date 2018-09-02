Прямой эфир

Судно с 19 россиянами арестовано в Дании

0
Фото: Global Look Press/NielsDK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Дании арестовали у мыса Скаген судно «Новая Земля», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. На его борту находятся 19 россиян, сообщили в российском профсоюзе моряков.

Терешкова трех океанов
О первой женщине, в одиночку обошедшей Землю под парусом

Как заявил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов, причина ареста не разглашается.

Он напомнил, что «Новая Земля» — не первое арестованное за границей судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход «Заполярье», который до сих пор стоит у берегов Сеуты.

В профсоюзе моряков подчеркнули, что на данный момент по меньшей мере 80 российских моряков находятся в плачевном положении по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы МФТ о планах по выходу из сложившейся ситуации.

В июне в Эстонии был арестован российский паром «Петербург» за долги, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге. Моряки испытывали проблемы с продовольствием и водой, экипаж парома не получал зарплату несколько месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украину обвинили в попытке обесточить заблокированное в Херсоне судно
Британский тральщик сопроводил через Ла–Манш судно связи ВМФ России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017