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Британский тральщик сопроводил через Ла–Манш судно связи ВМФ России

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Фото: Global Look Press/Simon Jacobs
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Судно связи Военно-морского флота (ВМФ) России «Юрий Иванов», проходящее через пролив Ла–Манш, сопроводил базирующийся в Портсмуте британский минный тральщик HMS Hurworth.

Об этом 30 августа сообщается на сайте военно-морских сил Великобритании.

В королевских ВМС подчеркнули, что российское судно шло «через зону интересов Соединенного Королевства». Дата прохода «Юрия Иванова» через Ла-Манш не называется.

«Газета.ру» добавляет, что судно сопровождали и британские вертолеты.

22 августа британская армия сопроводила российский боевой корабль «Адмирал Макаров», который проходил через Ла-Манш.

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