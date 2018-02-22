Сторожевой корабль Британии сопроводил российские ВМС в Ла-Манше

Британский сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat вели наблюдение за российскими кораблями в акватории пролива Ла-Манш. Об этом информирует пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) королевства.

«Базирующийся в Портсмуте Mersey и его экипаж в составе 34 человек прервал обычное патрулирование с целью обеспечения охраны рыболовного промысла в территориальных водах и отправился на встречу российскому трио, в то время как они (корабли) приближались к проливу», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ВМС.

Как пояснили в пресс-службе, британские корабли сопроводили разведывательный корабль «Адмирал Федор Головин», большой десантный корабль «Александр Отраковский» и средний морской танкер «Ельня».

21 февраля большой десантный корабль «Минск» и морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» ВМФ России вышли через Босфор в акваторию Средиземного моря.