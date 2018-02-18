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В Госдуме назвали провокацией прибытие в Черное море второго эсминца США

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Фото: U.S. Navy/James R. Turner
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал провокацией прибытие уже второго ракетного эсминца военно-морских сил США в акваторию Черного моря.

По его словам, Россия с осуждением смотрит на подобные поступки американцев.

«Провокационный характер. Под предлогом обеспечения мнимой безопасности. Попытки спровоцировать нас на какие-то действия они преследуют», — заявил депутат.

Эсминец ВМС США Carney («Карни») в субботу, 17 февраля, прошел по проливу Босфор и прибыл в акваторию Черного моря. Ранее аналогичный путь проделал американский корабль Ross «Росс», который нанес удар по базе ВВС Сирии весной 2017 года.

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