В Госдуме назвали провокацией прибытие в Черное море второго эсминца США

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал провокацией прибытие уже второго ракетного эсминца военно-морских сил США в акваторию Черного моря.

По его словам, Россия с осуждением смотрит на подобные поступки американцев.

«Провокационный характер. Под предлогом обеспечения мнимой безопасности. Попытки спровоцировать нас на какие-то действия они преследуют», — заявил депутат.

Эсминец ВМС США Carney («Карни») в субботу, 17 февраля, прошел по проливу Босфор и прибыл в акваторию Черного моря. Ранее аналогичный путь проделал американский корабль Ross «Росс», который нанес удар по базе ВВС Сирии весной 2017 года.