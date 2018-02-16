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Украина потребовала отремонтировать и вернуть оставленные в Крыму корабли

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Украина потребовала от России отремонтировать и вернуть корабли, брошенные военными в Крыму в 2014 году. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Михаил Коваль.

Он утверждает, что военные России несколько раз выходили в море на десантном корабле «Константин Ольшанский», другие же корабли используются как «доноры», передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать (корабли. — Ред.)? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — заверил Коваль.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова передать из Крыма оставшиеся украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику. Он уточнил, что всё это сейчас находится в «плачевном состоянии».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы уловкой.

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