Пограничники Крыма усилили охрану на границе с Украиной

Пограничники Крыма установили на границе с Украиной системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки для повышения надежности охраны. Об этом сообщает пресс-служба регионального погрануправления Федеральной службы безопасности РФ.

«Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как писал портал iz.ru, на территории Крыма 12 февраля был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб гражданин Украины Константин Давыденко. Позднее он признался, что, находясь в Крыму, собирал сведения о ВС России для Службы безопасности Украины.