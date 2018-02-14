Ковитиди напомнила депутату рады о защите Крыма ракетами С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400 надежно защищают крымское небо. В ответ на угрозы со стороны украинского депутата заявила порталу iz.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что вернуть Донбасс и Крым под украинское влияние способна только армия. По его мнению, благодаря Минским соглашениям Украина смогла привести военное строительство в порядок, а также провести реорганизацию вооруженных сил.

«Недружественное отношение украинской стороны вынуждает напомнить украинским политикам о том, что граница России надежно защищена. В частности, тактико-технические параметры и боевые возможности размещенного в Крыму зенитно-ракетного комплекса С-400 надежно защищают небо не только над полуостровом, но и перекрывают значительные пространства вне его границ: практически всё Черное море, а также по соответствующему радиусу прилегающие территории суши, часть территории Краснодарского края, Черноморского побережья Кавказа. Таким образом, решается задача по обеспечению безопасности не только Российской Федерации, но и наших союзников, в том числе в рамках ОДКБ», — сказала Ковитиди.

В заявлении депутата рады усматривается уголовное преступление, считает сенатор.

«Очевидно, что в высказываниях усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, поскольку его высказывания являются публичным призывом к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. За совершение указанных противоправных действий в УК РФ предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Россия не хочет ссориться со своими соседями», — сказала Ковитиди.

Сенатор от Республики Крым подчеркнула, что народ Украины устал от войны. Отказавшись от исполнения Минских соглашений, украинская власть ввергает украинский народ в кровавые жернова гражданской войны. Любые заявления украинской власти, в том числе по Донбассу, «вся эта оголтелая антироссийская истерия» не сделают богаче Украину и не принесут пользы народу Украины.

«Отвергая Минские соглашения, Украина выбирает войну», — подытожила Ковитиди.