Задержанный в Крыму гражданин Украины признался в шпионаже в пользу СБУ

Задержанный в Симферополе по подозрению в шпионаже гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает пресс-служба ФСБ, Давыденко дал признательные показания перед камерой и заявил, что прибыл на территорию Крыма по заданию СБУ, чтобы «собрать информацию у человека, зовут его Виталий», передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Лефортовский суд Москвы ранее арестовал Давыденко на срок до 11 апреля. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе 12 февраля. По данным ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о деятельности частей и войск нацгвардии России.