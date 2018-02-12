Гражданин Украины задержан в Крыму по подозрению в шпионаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.

В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что речь идет о Константине Давыденко. Он был задержан в Симферополе в воскресенье, 11 февраля, передает ТАСС.

По данным ФСБ, подозреваемый собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о деятельности частей и войск национальной гвардии России и в отношении сотрудников российской спецслужбы. Утечка данных за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.