Украинский журналист рассказал о криминализации страны

На Украине за 30 последних лет резко обострилась криминальная обстановка. В качестве подтверждения журналист украинского издания «Капитал» Вячеслав Чечило привел в соцсетях историю об убийстве одесского шеф-повара, совершенном контрактником ВСУ.

«Такие трагедии происходят потому, что многие соотечественники еще не поняли, что мы построили за 30 лет», — написал он в Facebook.

«Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве», — резюмирует он.