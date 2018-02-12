Прямой эфир

Украинский журналист рассказал о криминализации страны

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине за 30 последних лет резко обострилась криминальная обстановка. В качестве подтверждения журналист украинского издания «Капитал» Вячеслав Чечило привел в соцсетях историю об убийстве одесского шеф-повара, совершенном контрактником ВСУ.

«Такие трагедии происходят потому, что многие соотечественники еще не поняли, что мы построили за 30 лет», — написал он в Facebook. 

«Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве», — резюмирует он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК РФ возбудил дела против 21 представителя минобороны Украины
В рейтинге преступности соседями Украины оказались Уганда и Тринидад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017