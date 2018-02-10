Прямой эфир

Россия и Эстония обменялись шпионами

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонского бизнесмена Райво Суси, осужденного в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, отбывающего срок в Эстонии по аналогичной статье. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на департамент эстонской полиции (КАПО).

Обмен произошел на погранпункте Койдула 10 февраля в 10 часов утра.

Зинченко был приговорен к пяти годам заключения в мае 2017 года, а его эстонский коллега получил 12 лет в декабре того же года. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

Тем временем СБУ подозревает, что Россия активно использует для дестабилизации страны и расшатывания отношений с соседями украинских националистов, а те «ни сном ни духом не ведают».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-сотрудник спецслужб Португалии приговорен к 7 годам за шпионаж в пользу РФ
В Белоруссии в 2017 году пресекли деятельность 11 шпионов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017