Россия и Эстония обменялись шпионами

Эстонского бизнесмена Райво Суси, осужденного в России за шпионаж, обменяли на россиянина Артема Зинченко, отбывающего срок в Эстонии по аналогичной статье. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на департамент эстонской полиции (КАПО).

Обмен произошел на погранпункте Койдула 10 февраля в 10 часов утра.

Зинченко был приговорен к пяти годам заключения в мае 2017 года, а его эстонский коллега получил 12 лет в декабре того же года. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

Тем временем СБУ подозревает, что Россия активно использует для дестабилизации страны и расшатывания отношений с соседями украинских националистов, а те «ни сном ни духом не ведают».