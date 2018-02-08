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Экс-сотрудник спецслужб Португалии приговорен к 7 годам за шпионаж в пользу РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывший сотрудник спецслужб Португалии Фредерик Карвальяу Жил приговорен судом к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы за якобы передачу информации России. Об этом сообщило португальское телевидение RTP.

Приговор был вынесен 8 февраля Уголовным судом Лиссабона. Жил обвиняется в разглашении государственной тайны и коррупции. Согласно заключению прокуратуры, он был завербован спецслужбами России.

Защита заявила о намерении обжаловать приговор. До вынесения окончательного приговора Жил останется под домашним арестом, назначенным ему еще в 2016 году.

Уголовное дело о шпионаже расследуется с мая 2016 года. Тогда экс-глава антитеррористической службы Португалии Фредерико Карвальяу Жил и гражданин РФ Сергей Поздняков были задержаны в Риме.

Власти Португалии полагают, что Карвальяу Жил передавал секретные сведения о НАТО и ЕС Позднякову за вознаграждение в 10 тыс. евро. Лиссабон потребовал от Италии экстрадировать подозреваемых в Португалию. В выдаче Позднякова Рим отказал.

5 февраля портал iz.ru сообщил, что суд в Иране приговорил к шести годам тюрьмы местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу США и одной европейской страны, название которой не разглашается. По данным обвинения, шпион «встречался с агентами американской разведки девять раз, чтобы передать информацию об иранских ядерных вопросах».

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