Американский шпион получил шесть лет в иранской тюрьме

Суд в Иране приговорил к шести годам тюремного заключения местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу США и неназванной европейской страны.

Шпион «встречался с агентами американской разведки девять раз, чтобы передать информацию об иранских ядерных вопросах», утверждал государственный обвинитель на процессе.

Кроме того, по приговору у осужденного будут «конфискованы все денежные средства, полученные в рамках шпионской деятельности», сообщает иранское агентство Mehr.

Другие подробности дела не сообщаются.

Как писал iz.ru, 26 января минобороны Австрии сообщило об обнаружении нескольких замаскированных подслушивающих устройств в администрации вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.