В Белоруссии в 2017 году пресекли деятельность 11 шпионов

В Белоруссии в 2017 году удалось пресечь деятельность 11 агентов и сотрудников иностранных спецслужб. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности страны Валерий Вакульчик.

«Мы видим обстановку в мире, она очень непростая. В этой связи Белоруссия представляет интерес для ряда иностранных государств», — подчеркнул Вакульчик.

По его словам, против четырех подозреваемых были возбуждены уголовные дела, передает «РИА Новости».

Вакульчик отметил, что наибольшую угрозу для страны представляют «предатели», однако и им «рано или поздно приходится отвечать за свои действия».

В частности, в прошлом году перед судом предстали трое граждан Белоруссии. Один из них, бывший высокопоставленный военнослужащий, был приговорен к 14 годам тюрьмы.