Прямой эфир

В Белоруссии в 2017 году пресекли деятельность 11 шпионов

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии в 2017 году удалось пресечь деятельность 11 агентов и сотрудников иностранных спецслужб. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности страны Валерий Вакульчик.

«Мы видим обстановку в мире, она очень непростая. В этой связи Белоруссия представляет интерес для ряда иностранных государств», — подчеркнул Вакульчик.

По его словам, против четырех подозреваемых были возбуждены уголовные дела, передает «РИА Новости».

Вакульчик отметил, что наибольшую угрозу для страны представляют «предатели», однако и им «рано или поздно приходится отвечать за свои действия».

В частности, в прошлом году перед судом предстали трое граждан Белоруссии. Один из них, бывший высокопоставленный военнослужащий, был приговорен к 14 годам тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину Украины
В Сеть попало видео задержания «российского шпиона» на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017