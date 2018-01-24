Московский суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину Украины

Мосгорсуд продлил арест обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко до 30 марта.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить Сущенко срок меры пресечения в виде ареста до 30 марта», –– приводит ТАСС постановление суда.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2017 года. Ему предъявлены обвинения по статье «Шпионаж». Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. Мужчина целенаправленно собирал информацию о Вооруженных силах РФ и Росгвардии, являющуюся гостайной

Свою вину Сущенко отрицает и заявляет, что является корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приехал в отпуск.

В декабре портал iz.ru сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о регулярных задержаниях украинских шпионов в республике.