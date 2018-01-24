Прямой эфир

Московский суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину Украины

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд продлил арест обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко до 30 марта.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить Сущенко срок меры пресечения в виде ареста до 30 марта», –– приводит ТАСС постановление суда.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2017 года. Ему предъявлены обвинения по статье «Шпионаж». Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. Мужчина целенаправленно собирал информацию о Вооруженных силах РФ и Росгвардии, являющуюся гостайной

Свою вину Сущенко отрицает и заявляет, что является корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приехал в отпуск.

В декабре портал iz.ru сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о регулярных задержаниях украинских шпионов в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Сущенко
Китайские смартфоны заподозрили в шпионаже в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017