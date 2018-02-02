Суд продлил срок ареста обвиняемому в шпионаже норвежцу на три месяца

Лефортовский суд Москвы продлил в пятницу срок ареста обвиняемому в шпионаже гражданину Норвегии Фруде Бергу еще на три месяца, до 5 мая 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство Следственного управления ФСБ России и продлил ранее избранную Бергу меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует BFM.RU пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

По словам представителя суда, защита обвиняемого может обжаловать постановление районной инстанции в Мосгорсуде в течение трех суток.

Фруде Берг содержится в изоляторе ФСБ «Лефортово». Об аресте норвежца стало известно 19 декабря прошлого года, но под стражу его заключили еще в начале декабря.

ФСБ задержала Берга в Москве в ходе спецоперации при получении им документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота РФ. Норвежцу их передавал ранее арестованный по обвинению в госизмене россиянин Алексей Житнюк, работавший до своего ареста участковым уполномоченным полиции по району Северное Медведково.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что гражданин Норвегии, задержанный в России по подозрению в шпионаже, был сотрудником норвежских спецслужб. По словам дипломата, большого урона отношениям Москвы и Осло этот инцидент не нанесет.