СБУ подозревает украинских неонацистов в работе на спецслужбы РФ

Россия активно использует для дестабилизации ситуации на Украине и расшатывания отношений со странами-соседями украинских неонацистов, а те «ни сном ни духом не ведают», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Грицак пояснил, что достаточно сложно определить, когда российские спецслужбы используют неонацистов «в темную», а когда эти организации осознанно ведут деятельность ущерб Украине.

«В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет намного легче документировать такие преступления», — заключил он, добавив, что СБУ будет проверять каждый случай работы на спецслужбы РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СБУ нашла российского шпиона в секретариате украинского кабмина. Им Станислав Ежов — переводчик премьера Владимира Гройсмана. Ему грозит 15 лет тюрьмы.